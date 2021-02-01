Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году снизился на 41%

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в российских аэропортах в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м на 41% до 129,56 млн человек. Это следует из данных Росавиации, сообщает газета "Известия".

Внутренние перевозки сократились на 23% до 112,4 млн пассажиров, международные - на 77% до 17,1 млн.

У российских авиакомпаний по итогам 2020 года пассажиропоток сократился по сравнению с 2019-м на 46%. В частности, пассажиропоток компаний "Аэрофлот" снизился на 60,9% до 14,56 млн пассажиров, S7 Airlines - на 12,1% до 12,3 млн, "Победа" - на 11,7% (более чем до 9 млн), "Уральские авиалинии" - на 41,4% до 5,62 млн.

Ранее, 27 января, представители бизнеса попросили главу Росавиации Александра Нерадько рассмотреть возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах. Применение этой практики должно увеличить для пассажиров выбор вариантов пути к месту назначения. Также улучшится транспортная доступность в удаленных регионах.-0-