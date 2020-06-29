Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91,3%

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,3% и составил почти 949 тыс. человек, следует из данных Росавиации. Об этом сообщает российская газета "Известия".

Отмечается, что количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тыс., а на внутренних - на 84,5%, до 923 тыс.

На прошлой неделе Минтранс РФ сообщил: в ведомстве сохраняют надежду на открытие международных полетов в июле этого года, но сначала необходимо убедиться в безопасности внутренних рейсов с точки зрения распространения COVID-19.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. До 8 июня гражданам не разрешалось покидать РФ. Затем правительство разрешило выезд за рубеж в рабочих целях, для ухода за больными родственниками, лечения или обучения.-0-