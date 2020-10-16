Пассажиров без масок и перчаток с 16 октября перестанут пускать в московский транспорт

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), даже если они уже оплатили поездку. Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в городском транспорте усилят с 16 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал столичного транспорта.

"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Новые меры: теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен - проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", - говорится в публикации.

Как уточнили ТАСС в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы, предписание Роспотребнадзора вступило в силу. В пресс-службе ведомства уточнили, что правила начнут действовать с 16 октября.

"В предписании говорится и о мерах, которые мы уже выполняем с самого начала пандемии и будем продолжать выполнять так же строго: все водители и машинисты московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом; дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена; мы обязаны проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников", - говорится в публикации. Отмечается, что раньше водители и другие сотрудники городского общественного транспорта Москвы регулярно проходили тесты на коронавирус, тестирования на COVID-19 продолжаются.

Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте российской столицы и на вокзалах - обязательно. Как ранее сообщал ТАСС руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тыс. постановлений о штрафах за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн российских рублей.-0-