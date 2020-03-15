Пассажиров итальянского лайнера Costa Magica, на котором 2 случая заражения коронавирусом, высадили в Гваделупе

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейшего мирового круизного оператора Costa Crociere.

Ранее лайнеру отказали в заходе в порт Мартиники. Причина - два случая заражения коронавирусом на судне. Высадка уже производится в штатном режиме. Компания Costa Crociere начала проводить процедуры по доставке туристов на родину.

Ранее в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе были высажены два заразившихся коронавирусом - турист из Финляндии и один член экипажа, индонезиец. Там же на берег сошли туристы, которые завершили круиз.

13 марта французское издание "Утре-мер премьер" сообщило, что лайнеру Costa Magica с более чем 3 тыс. человек на борту запретили заход в порт столицы Мартиники Фор-де-Франс. Радио Reseau Outre-Mer 1re сообщило, что местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы жители Мартиники могли сойти на берег.

Лайнер Costa Magica должен был завершить плавание 2 апреля в Италии.

Как информирует сайт компании, сейчас еще пять судов находятся в море.-0-