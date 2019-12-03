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03 декабря 2019, 07:04

Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане из-за гололеда

Фото КАЗИНФОРМ
Фото КАЗИНФОРМ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус перевернулся сегодня на трассе Кызылорда - Кумколь в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.

В салоне находились 36 человек. Восемь человек погибли, 21 пассажир пострадал. Все они граждане Казахстана.

Причиной ДТП в Кызылординской области Казахстана стал гололед. Водитель пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

Автобус марки Neoplan принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.-0-

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