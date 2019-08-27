Пассажирский Boeing чешского лоукостера совершил перелет из Греции на одном двигателе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 737 чешского лоукостера Smartwings на одном двигателе совершил перелет с греческого острова Самос в Прагу, сообщает Чешское радио .

Отказ одного из двигателей произошел над Эгейским морем вскоре после взлета. Командир экипажа принял решение не возвращаться на Самос. Самолет снизил высоту, и через 2,5 часа полета совершил посадку в аэропорту Праги. На его борту находились 170 пассажиров.

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии расследует обстоятельства инцидента и причины, по которым командир экипажа не совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.-0-