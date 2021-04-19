Пассажирский Boeing японской авиакомпании экстренно приземлился в Новосибирске

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing Dreamline японской авиакомпании, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту из-за плохого самочувствия члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского авиаузла.

В пресс-службе уточнили: "В 09.53 (05.53 мск) Boeing 787-800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Предварительная причина - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе". Самолет совершал перегонный перелет, на его борту находились семь членов экипажа. Пассажиров не было.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре также подтвердили информацию об инсульте командира воздушного судна. Вылет запланирован через 18 часов. В грузовом самолете летел только экипаж и резервный экипаж, отметили в прокуратуре.

Boeing 787-800 Dreamliner - широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Вмещает от 250 до 330 пассажиров. Впервые поднялся в воздух в 2009 году.-0-