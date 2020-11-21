Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский паром Viking Grace сел на мель у Аландских островов в Финляндии, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

Инцидент произошел недалеко от порта города Мариехамна (столица Аландских островов) во время бури, которая продолжается. На борту находятся члены экипажа и 301 пассажир.

По данным компании Viking Line, опасности для находящихся на судне нет. Пунктом назначения парома был Турку, куда он направлялся из Стокгольма через Аландские острова.-0-