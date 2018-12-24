Пассажирский самолет экстренно вернулся в Новосибирск из-за неубранного шасси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Embraer Е170, вылетевший в Нижневартовск, экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за срабатывания датчика неубранного шасси. Об этом сообщает ТАСС.

Посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Начата проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.-0-