Пассажирский самолет экстренно вернулся в Новосибирск из-за неубранного шасси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Embraer Е170, вылетевший в Нижневартовск, экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за срабатывания датчика неубранного шасси. Об этом сообщает ТАСС.
Посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Начата проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.-0-
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