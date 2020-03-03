Пассажирский самолет Москва-София вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Софию, вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.

"Самолет благополучно приземлился в 12.39 (по московскому времени). Отказ системы предупреждения о столкновении с землей стал причиной возвращения", - пояснили в авиационных кругах.

По данным портала lightradar24.com, самолет Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU2060 из Москвы в Софию, развернулся над Беларусью. Спустя почти два часа после вылета он вернулся в аэропорт Шереметьево.

В аэропорту Софии сообщили, что в Москве самолет будет заменен, новый вылетит в направлении болгарской столицы в 15.00 (по московскому времени).

Утром 3 марта еще три самолета совершили экстренные посадки. Пассажирский Airbus А-330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета. В "Аэрофлоте" пояснили, что борт совершил посадку после анонимного сообщения об угрозе безопасности. Специалисты обследовали самолет, ничего опасного на борту не обнаружили.

В Перми экстренно сел лайнер компании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. На борту находились 113 человек и шесть членов экипажа. Причиной стало сообщение о "минировании".

После вылета вернулся в Москву и самолет "Аэрофлота", направлявшийся в Цюрих. По информации авиакомпании, лайнер принял решение о посадке по техническим причинам.-0-