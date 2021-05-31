Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Бранденбург из-за угрозы взрыва. Самолет направлялся из Дублина в Краков, сообщает Delfi.
По данным AFP, самолет, на борту которого находилось 160 человек, совершил экстренную посадку в берлинском аэропорту в воскресенье в 20.00. Сотрудники экстренных служб обыскали самолет и багаж пассажиров, но ничего не нашли.
"Пассажиры продолжили свое путешествие в Польшу на борту запасного самолета", - сообщил представитель немецкой полиции.
"Самолет Ryanair, совершивший вынужденную посадку, сообщил об экстренной ситуации в воздухе, и поэтому ему было немедленно разрешено приземлиться в Берлине", - сказал пресс-секретарь аэропорта Ян-Питер Хаак изданию Bild.
"В настоящее время самолет находится в безопасном месте", - сообщили изданию Bild в полиции.-0-