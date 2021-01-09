Пассажирский самолет упал в Яванское море

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель местных властей, информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (10:30 мск), в настоящее время идет поисковая операция. Агентство Reuters со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии, в свою очередь, информирует, что предполагаемые обломки пропавшего самолета были найдены у берегов Джакарты.

По данным авиационного портала FlightRadar, собранных на основе автоматического зависимого наблюдения-вещания, самолет набирал высоту около 3 тыс. метров, сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

По предварительным данным, на борту лайнера Boeing - 737-524, который последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява, могли находиться не менее 50 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Понтианак (административный центр провинции Западный Калимантан).

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air.-0-