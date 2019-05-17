Пассажирский самолет в Ирландии совершил аварийную посадку без шасси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ирландии самолет британской авиакомпании Flybe приземлился без передней стойки шасси. На борту лайнера находились 53 пассажира, в результате инцидента два человека получили легкие травмы, сообщает
Самолет вылетел из Белфаста в шотландский Инвернесс. В результате возникших проблем с электропроводкой дверцы, которые прикрывают шасси, захлопнулись, когда стойка еще не была убрана.
Обнаружив неисправность, пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился, однако после остановки накренился вперед. Пассажиров вывели из лайнера.-0-
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