Пассажирский самолет впервые совершил прямой перелет из Нью-Йорка в Сидней

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк - Сидней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Тренировочный полет продлился 19 часов и 16 минут, на борту находились 49 пассажиров и члены экипажа.

Во время перелета проводились эксперименты: у пилотов измерили мозговую активность и скорость реакции, пассажиры выполняли определенные физические упражнения. Результаты экспериментов позволят оценить самочувствие людей в таких продолжительных рейсах, разработать нормативы обслуживания клиентов, грамотно подбирать кандидатов в члены экипажа.

Новые маршруты (с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк) должны стать частью проекта Sunrise-Qantas, предусматривающего открытие ряда новых направлений для перелетов в австралийские города.

К декабрю авиакомпания планирует точно рассчитать экономическую целесообразность маршрутов и окончательно определиться с запуском рейсов проекта Sunrise.-0-