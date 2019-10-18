Пассажирский самолет выкатился за пределы ВВП на Аляске, погиб один человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум один человек погиб в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах (штат Аляска) - там пассажирский самолет американской авиакомпании Peninsula Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил телеканал KTUU .

В результате инцидента 12 человек пострадали.

Воздушное судно следовало из Анкориджа в Уналашку, расположенный на одноименном острове в Беринговом море. Местный аэропорт расположен на соседнем небольшом острове и связан с Уналашкой мостом. Самолету удалось зайти на посадку только со второго раза, после чего он выкатился за пределы ВПП и едва не съехал в море. Причины происшествия выясняются.-0-