Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Канаде

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет канадской авиакомпании WestJet после приземления в аэропорту канадского Галифакса выкатился за пределы ВПП, сообщает телеканал CTV.

Из-за сильного снегопада Boeing 737, прилетевший из Торонто, смог остановиться только через 50 м после окончания взлетно-посадочной полосы. Инцидент с лайнером произошел вечером 5 января. На борту находились 172 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. По факту произошедшего проводится расследование-0-.