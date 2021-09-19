Пассажирское судно опрокинулось в Китае, 8 человек погибли

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли, еще семеро пропали без вести, когда опрокинулось пассажирское судно в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение местных властей.

Инцидент произошел 18 сентября в 16.50 на реке Цзанкэ на территории города Люпаньшуй.

По состоянию на 8.10 19 сентября из воды извлекли 39 человек, восемь из них погибли. Остальные находились в не угрожающем жизни состоянии.

Судно рассчитано на перевозку до 40 человек, однако власти еще проверяют точное количество пассажиров.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция и расследуются причины происшествия.-0-