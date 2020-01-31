Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Китаем приостановлено до 1 марта

31 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем временно останавливается, чтобы предотвратить распространение вызванной новым коронавирусом пневмонии. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".

"В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 января 2020 года с 00.00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой", - говорится в пресс-релизе.

В этот период приостановили движение международный пассажирский поезд 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочная группа вагонов формирования "Федеральной пассажирской компании" сообщением Чита - Маньчжурия. При этом международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин.

К настоящему времени количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 9692 человек. Число погибших возросло до 213. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января признала вспышку в Китае пневмонии международной чрезвычайной ситуацией.-0-