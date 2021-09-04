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04 сентября 2021, 00:29

Пассажиры автобуса в Румынии могут расплатиться за проезд приседаниями

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автовокзале румынского города Клуж-Напока заработал автомат с билетами, мотивирующий вести здоровый образ жизни, сообщает МИР 24.

Пассажирам в качестве оплаты проезда необходимо сделать несколько приседаний. В автомат встроена умная система видеонаблюдения, контролирующая выполнение физического упражнения. Так, за 20 приседаний можно получить бесплатный "билет здоровья" на автобус. Обычно проездной документ стоит от 50 евроцентов.

Оплата билета таким необычным способом была протестирована еще в 2020 году в рамках Европейской недели спорта. Тогда в течение четырех месяцев жители и гости города получили свыше 55 тысяч бесплатных "билетов здоровья".-0-

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