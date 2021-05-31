Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры рейса из Дублина в Краков ирландской авиакомпании Ryanair продолжили полет после внеплановой посадки в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как указывает агентство, немецкая полиция завершила свои действия, которые были предприняты после экстренной посадки самолета в берлинском аэропорту 30 мая около 20.00. 31 мая около четырех часов утра, по данным DPA, пассажиры указанного рейса Ryanair смогли продолжить путешествие на другом самолете.

Отмечается, что причины внеплановой посадки и последующего обыска самолета остаются неясными. Представитель федеральной полиции, как указывает агентство, не стала приводить никаких подробностей. Ранее немецкие СМИ сообщали, что экстренная посадка была совершена из-за информации об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair.

Между тем, по данным РИА Новости, в авиакомпании Ryanair уточнили: экипаж вынужденно севшего в Берлине рейса получил сообщение об угрозе от немецких диспетчеров и направил судно в ближайший аэропорт.-0-