Патриарх Кирилл поздравил христиан, отмечающих Пасху по григорианскому календарю

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой христиан, которые отмечают ее по григорианскому календарю. Поздравление опубликовано сегодня на сайте Русской православной церкви.

Церкви, которые пользуются григорианским календарем, отмечают Светлое Христово Воскресение в 2021 году 4 апреля. Кроме того, встречает праздник и Армянская апостольская церковь. У нее собственное летоисчисление, оно отсчитывается от 552 года григорианского календаря.

"Примите искренние поздравления с праздником Пасхи Господней. Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", - говорится в поздравлении.

Кроме того, Патриарх направил поздравление к президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну. "От всей души поздравляю Вас со светлым праздником Святой Пасхи и приветствую древними жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе! Спасительная жертва, принесенная Сыном Божиим, Его бесконечная любовь и милость к нам дают силы с твердым упованием переживать невзгоды и кризисы современности. Воскресший Христос Спаситель да подаст Вам Свою щедрую помощь в ответственном служении на благо народа Вашей страны. Молюсь о скорейшем воцарении мира и согласия в дорогой моему сердцу Армении", - говорится в сообщении.-0-