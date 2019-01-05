Патриарх Варфоломей подписал Томос для новой украинской церкви

5 января, Стамбул /БЕЛТА-ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал сегодня Томос для новой украинской церковной структуры - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из храма Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата.

Перед подписанием документа об автокефалии состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи.

После этого богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, затем они вернулись в храм, где и произошло подписание Томоса.

Томос был каллиграфически оформлен на пергаменте в Ксенофонтьевском монастыре на Афоне и доставлен утром в Стамбул. Подписанный Варфоломеем свиток будет передан митрополиту Епифанию в воскресенье во время богослужения на праздник Богоявления, а затем перевезен в Киев. Его продемонстрируют уже на рождественской литургии в Софийском соборе, а после 7 января оригинал Томоса будет выставлен для всеобщего обозрения в храме Малой Софии.-0-