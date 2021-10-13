Патрушев: СНГ вынуждено искать новые решения в области экономической безопасности из-за санкций

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, постоянно видоизменяются. Так, государства объединения вынуждены искать нестандартные решения в области экономической безопасности на фоне односторонних санкций Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на семнадцатом Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщает ТАСС.
Совместными усилиями государства СНГ на постоянной основе разрабатывают меры противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, наркотрафику и цветным революциям, заметил он.
"Но угрозы постоянно видоизменяются. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы биологической безопасности. Односторонние санкции вынуждают искать нестандартные решения в области экономической безопасности", - указал Николай Патрушев.
Глобальные проблемы осложняются из-за попыток западных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности, отметил Николай Патрушев. Действуя таким образом, "западные страны и блок НАТО пытаются решить растущие собственные внутренние проблемы, перед лицом которых они оказались бессильны".-0-