Пациент из Вьетнама представился врачом и выписал больных COVID-19

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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Биньзыонг на юге Вьетнама мужчина, будучи пациентом ковидного госпиталя, взял на себя обязанности врача и разрешил больным COVID-19 покинуть медицинское учреждение, информирует МИР 24.

Активный гражданин создал учетную запись в приложении для чата Zalo под именем "Доктор Лонг". После чего он отправил в группу стационарных пациентов список тех, кто может вернуться домой. Проделанной работой мужчина не удовлетворился, поэтому вскоре от него появилось еще одно сообщение: "Все, пожалуйста, аккуратно собирайте свои вещи и собирайтесь внизу в 8:30 утра".

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