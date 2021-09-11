Пациент из Вьетнама представился врачом и выписал больных COVID-19

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Биньзыонг на юге Вьетнама мужчина, будучи пациентом ковидного госпиталя, взял на себя обязанности врача и разрешил больным COVID-19 покинуть медицинское учреждение, информирует МИР 24.

Активный гражданин создал учетную запись в приложении для чата Zalo под именем "Доктор Лонг". После чего он отправил в группу стационарных пациентов список тех, кто может вернуться домой. Проделанной работой мужчина не удовлетворился, поэтому вскоре от него появилось еще одно сообщение: "Все, пожалуйста, аккуратно собирайте свои вещи и собирайтесь внизу в 8:30 утра".

Медицинские работники обратились в полицию. Шутника оштрафовали на 7,5 млн донгов ($330) за распространение ложных сведений, которые нарушают права и интересы организаций и отдельных лиц. Лжедоктор признал свою вину и пообещал больше никого не разыгрывать.-0-