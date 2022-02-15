Пациентка в США стала четвертым человеком в мире, которую излечили от ВИЧ-инфекции

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктора из Нью-Йорка смогли вылечить пациентку от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови, сообщает ТАСС. Данный случай стал четвертой в мире победой медиков над заболеванием.

Пациентка средних лет, у которой также была выявлена лейкемия через четыре года после обнаружения у нее ВИЧ-инфекции, не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года и в ее теле не появляется никаких признаков инфекции. В качестве лечения врачи пересадили ей стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса, а также провели переливание пуповинной крови от новорожденного.-0-