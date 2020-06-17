Пекин для сдерживания COVID-19 ужесточает ограничения на передвижение

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% коммерческих рейсов в Пекин и из него были отменены 17 июня в связи с новой вспышкой COVID-19 в столице КНР, сообщает Associated Press.

Сервис Variflight, позволяющий отслеживать данные о полетах, показал, что по состоянию на вторую половину дня 17 июня около 60% регулярных рейсов в международный аэропорт Пекина и из него были или, вероятнее всего, будут отменены, сообщает Reuters. В другом крупном аэропорту города, Дасине, около 70% входящих и исходящих рейсов были отменены или, скорее всего, будут отменены. Большинство затронутых рейсов являются внутренними.

Все такси и сервисы заказа автомобилей, осуществляющие поездки за пределы Пекина, а также некоторые междугородние автобусные рейсы были отменены 16 июня, когда уровень угрозы в Пекине в связи со вспышкой COVID-19 достиг предпоследней ступени. Также 16 июня власти закрыли детские сады, начальные и средние школы, некоторые рестораны, бары и ночные клубы.

Текущая ситуация с профилактикой и борьбой с COVID-19 в Пекине характеризуется как крайне тяжелая. Об этом 17 июня заявили чиновники на заседании Постоянного комитета Коммунистической партии Пекина во главе секретарем партии Цай Ци. В городе проводится массовое тестирование. ВОЗ заявила, что в ближайшее время направит в Китай дополнительную группу экспертов, чтобы выявить причины вспышки.

Представители системы здравоохранения Пекина сообщили о 31 новом подтвержденном случае инфицирования за 16 июня. В результате общее число случаев заражения COVID-19 с 11 июня достигло 137, это максимум с начала февраля.

На минувшей неделе на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина произошла новая вспышка COVID-19. Вирус был обнаружен на рынке "Синьфади" на доске для разделки лосося. Министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен 17 июня заявил, что норвежский лосось не является причиной заражений коронавирусом в Пекине. По его словам, такой вывод был сделан совместно с представителями Китая, сообщает ТАСС.-0-