Пекин обнародовал план по развитию блокчейн-инноваций

7 июля, Пекин /БЕЛТА-Синьхуа/. Пекин обнародовал план действий по развитию блокчейн-инноваций на 2020-2022 годы, который, как ожидается, позволит китайской столице стать одним из самых влиятельных центров инноваций в мире в сфере технологии блокчейн.

В плане изложены 20 конкретных задач, в их числе создание платформ для теоретических и технологических исследований в сфере технологии блокчейн, создание и реализация сценариев многопрофильных приложений, а также формирование ведущей кадровой основы в этой отрасли.

В области финансов и налогообложения власти Пекина сосредоточатся на использовании возможности технологии блокчейн для регистрации недвижимости и единых электронных счетов. Город также планирует создать деловой климат, благоприятствующий развитию блокчейн-инноваций и предприятий с большим потенциалом для роста.

Помимо прочего будет создан специальный фонд для выделения государственного финансирования на поддержку блокчейн-проектов.

В октябре 2019 года в Китае запустили общенациональную сеть обслуживания, основанную на технологии блокчейн (BSN) и призванную способствовать развитию умных городов и цифровой экономики.-0-