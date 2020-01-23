Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за пневмонии

23 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Власти Пекина приняли решение с 23 января отменить все новогодние масштабные мероприятия, включая традиционные ярмарки в храмах, для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии пневмонии.

Китайский Новый год отмечают 25 января.

21 января власти Уханя ввели запрет на массовый выездной туризм и ужесточили контроль над пассажиропотоком, а 23 января - ввели временный запрет для жителей городов Ухань и Хуанган покидать города.

По последним данным, число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае превысило 630. Случаи подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В стране зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.-0-