Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане - вирусолог

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусная инфекция, обнаруженная у сотрудников оптового рынка в Пекине, вероятно, представляет более заразную форму вируса, чем та, которая была выявлена на рынке в Ухане. Об этом заявил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает ТАСС.

Ученый подчеркнул, что в Ухане число заражений выросло до близкого к зарегистрированному за последние четыре дня в Пекине более чем через две недели после начала тестирования. Он также отметил, что зафиксированный в последние дни в Пекине коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе. И, скорее всего, был завезен в Китай из одной из европейских стран.

"Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины", - сказал вирусолог.

При этом он выразил уверенность, что европейская форма инфекции не окажет серьезного влияния на разработку эффективной вакцины.

В Пекине, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлено более 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Причины и масштабы новой вспышки в данный момент исследуются. 13 июня жители 11 микрорайонов Пекина были помещены под карантин из-за вспышки коронавируса на продовольственном рынке "Синьфади". В микрорайонах закрыты детсады и школы, жителей обязали соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.-0-