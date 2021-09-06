Пекинский международный кинофестиваль перенесли на 21-29 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-й Пекинский международный кинофестиваль пройдет в столице Китая 21-29 сентября. Такая информация опубликована на официальном сайте фестиваля, сообщает ТАСС.

В начале августа данное мероприятие отложили на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидситуации в Пекине. Ранее киносмотр планировалось провести с 14 по 21 августа.

Организаторы покажут порядка 300 картин. Китайская стриминговая платформа iQiyi предоставит возможность посмотреть киноленты онлайн.

Известная в КНР актриса Гун Ли возглавит жюри фестиваля. Она сыграла в таких культовых китайских фильмах, как "Красный гаолян" (Red Sorghum, 1987), "Подними красный фонарь" (Raise the Red Lantern, 1991) и "Прощай, моя наложница" (Farewell My Concubine, 1993). Эти фильмы получили награды на Берлинском, Венецианском и Каннском фестивалях соответственно.

Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года. В его организации участвуют мэрия Пекина и государственная компания China Film Group Corporation. В 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник киноискусства прошел в упрощенном формате, без традиционной красной дорожки и награждений.-0-