Пенсионный возраст в Ирландии предлагают увеличить до 69 лет

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландский фискальный консультативный совет выступил с предложением повысить пенсионный возраст до 69 лет к 2035 году, сообщает издание The Irish Independent.

Правительственные эксперты объясняют введение непопулярных мер необходимостью минимизировать последствия нынешнего “коронавирусного” кризиса, который ударил по всем отраслям экономики, пишет газета Russian Ireland.

Перед руководством страны остро стоит вопрос экономии средств пенсионного фонда - его бюджет не потянет дополнительные 2,2 млрд евро в год, необходимые для выплат будущим пенсионерам.

С 2021 года ирландцам предлагается уходить на пенсию в возрасте 67 лет.-0-