Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

Подготовка плана ведется на тот случай, если президент США Дональд Трамп неожиданно сделает заявление о полномасштабном выводе войск из Афганистана.

Ранее New York Times сообщала, что США уже начали сокращать военное присутствие в Афганистане и вывели 2 тыс. военнослужащих. Это произошло, несмотря на то что Вашингтон пока не достиг соглашения с представителями радикального движения "Талибан".-0-