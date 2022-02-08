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08 февраля 2022, 09:26

Пентагон не видит наращивания сил России на восточном фланге НАТО

Джон Кирби. Фото wsj.com
Джон Кирби. Фото wsj.com

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон не видит наращивания сил России на восточном фланге НАТО, куда недавно были переброшены дополнительные силы альянса. Об этом на брифинге заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби, сообщает РБК.

"Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет", - сказал Джон Кирби.

При этом Кирби подчеркнул, что США по-прежнему видят большое скопление российских войск на границе России и Украины, а также в Беларуси.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также заявил, что признаки непосредственной угрозы безопасности стран Балтии со стороны России в настоящее время отсутствуют. "Признаки угрозы странам Балтии и конкретно Литве необходимо оценивать с учетом поведения российских подразделений (прибывших на совместные учения. - Прим. ТАСС) в Беларуси, - сказал он. - В настоящее время мы не видим намерений нападения на территорию НАТО ни непосредственно, ни через Беларусь".

24 января на фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины в НАТО заявили о расширении своего военного присутствия в Восточной Европе, в том числе в Литве, Болгарии и Румынии. Страны альянса перебросили туда несколько истребителей F-16 и F-35, а также военные корабли и несколько наземных подразделений.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс может послать в Восточную Европу новые боевые группы. При этом он отметил, что основной целью альянса является политическое урегулирование обострения вокруг Украины.

7 февраля Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что НАТО рассматривает возможность усилить свое присутствие на востоке Европы на долгосрочной основе. По его словам, окончательное решение по долгосрочному усилению альянса пока не принято.-0-

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