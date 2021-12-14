Пентагон отказался наказывать военных за гибель мирных жителей и детей при ударе в Кабуле

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один из военнослужащих, участвовавших в ошибочном ударе беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей, не понесет никакого наказания. Об этом заявил Пентагон, пишет The New York Times.

В сентябре руководство Пентагона признало, что последний удар американского беспилотника перед выводом американских войск из Афганистана в августе был трагической ошибкой, в результате которой погибли мирные жители. Первоначально они заявляли, что это было необходимо для предотвращения нападения Исламского государства на американские войска. При этом они "не нашли оснований для карательных санкций в отношении военнослужащих", причастных к инциденту, и спустили решение на уровень командиров. Так два генерала Кеннет Маккензи-младший, глава Центрального командования вооруженных сил, и Ричард Кларк, глава Командования специальных операций, не нашли оснований для наказания кого-либо из военнослужащих, участвовавших в операции.

Инцидент произошел 29 августа. ВВС США нанесли ошибочный авиаудар по столице Афганистана. Тогда американские военные перепутали обычного инженера с террористом и выстрелили по его автомобилю. Погибли десять мирных жителей, в том числе семь детей.-0-