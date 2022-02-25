Пентагон отправит в Германию еще 7 тыс. американских солдат

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США намерены направить в Германию около 7 тыс. американских военнослужащих в свете событий в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В Пентагоне сообщили, что отправка данных сил планируется в ближайшие дни. Они ранее были приведены Пентагоном в состояние повышенной готовности.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил что Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска в Украину. "Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами в Украине. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне", - сказал американский лидер.

Джо Байден также заявил, что Вашингтон намерен развернуть дополнительные американские силы в Германии в свете событий в Украине.-0-