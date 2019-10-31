Пентагон раскрыл детали уничтожения главаря ИГ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть боевиков, включая четырех женщин, были уничтожены во время рейда против главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Центрального командования американских Вооруженных сил генерала-лейтенанта Кеннета Маккензи.

По словам Кеннета Маккензи, Пентагон опубликовал ряд рассекреченных снимков и видеозапись операции. Он также заявил, что проведенный анализ ДНК показал, что во время рейда был уничтожен аль-Багдади.

Маккензи добавил, что вооруженные силы США охраняют нефтяные месторождения в сирийском Дэйр эз-Зоре, чтобы не допустить контроля над ними со стороны террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими спецназовцами Абу Бакра аль-Багдади.-0-