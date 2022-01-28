Пентагон: США готовят к отправке в Украину оборонительные и наступательные средства

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США готовят к отправке в Украину оборонительные и наступательные средства в рамках очередного пакета военной помощи Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает ТАСС.

"Мы сейчас готовим новый пакет помощи, - сказал Джон Кирби. - В него будут входить как оборонительные, так и наступательные средства".

Джон Кирби не стал уточнять, что именно США направят украинским военным, но заверил, что Вашингтон сделает все необходимое для ускорения процесса доставки этой военной помощи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-