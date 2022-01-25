Пентагон: США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны США готово отправить в Европу 8,5 тыс. военных, но окончательное решение еще не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает ТАСС.

"Число военнослужащих, которых глава Пентагона решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тыс. человек", - сказал Джон Кирби. Он отметил, что если ситуация того потребует, то, согласно протоколам НАТО, они будут оперативно отправлены в Европу.

Пресс-секретарь подчеркнул, что решение об отправке контингента пока не принято, так как остается возможность решить ситуацию дипломатическим путем. "Мы не говорим, что дипломатия мертва", - отметил представитель оборонного ведомства.

Говоря о том, какие войска могут отправиться в Европу, Джон Кирби указал, что это боевые подразделения, разведка, авиация, медики и транспортные подразделения. Представитель Пентагона подчеркнул, что пока речь идет только о приведении данного контингента в состояние повышенной готовности.

Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты повышают боеготовность войск внутри страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины.

"Президент (США Джо Байден. - Прим. ТАСС) заявил, что, хотя мы и продолжаем ставить во главу угла дипломатию и диалог, мы должны также нарастить боевую готовность", - сказал он. В связи с этим, продолжил Джон Кирби, США предпринимают шаги по повышению боеготовности своих войск дома и за рубежом. Представитель Пентагона подчеркнул, что это делается для того, чтобы в случае начала активных действий с участием НАТО США могли оперативно оказать помощь своим союзникам.

Джон Кирби также заявил, что на данный момент США не видят признаков деэскалации ситуации со стороны России на границе с Украиной. По его утверждению, военное присутствие России в регионе только растет. Джон Кирби отметил, что Минобороны США по-прежнему считает, что ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована дипломатическим путем.

Джон Кирби сообщил, что США не приняли решение о выводе своих военных инструкторов с Украины, они по-прежнему находятся в этой стране. "Нет решений о перемещении наших инструкторов в Украине, но, как я говорил много раз, мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы сделать все необходимое для их безопасности", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-