Пентагон уточнил число пострадавших при ракетном ударе Ирана в Ираке

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США скорректировали число американских военнослужащих, пострадавших при ракетном ударе Ирана в январе по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Как минимум 109 солдат получили контузии, заявили в пресс-службе Пентагона. "Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве. По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию в госпиталь Ландштуле для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы. Ряд военнослужащих находились на лечении в госпитале в Кувейте.

Как сообщалось ранее, Иран обстрелял 8 января две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним 15 ракет. Атака была проведена в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Первоначально по официальным данным, которые озвучивал и президент США Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди американских военнослужащих не было. Президент США сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.

Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. 17 января Пентагон сообщил об 11 солдатах, получивших контузии, затем о 34, 50 и 64 военнослужащих. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.-0-