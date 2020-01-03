Пентагон заявил о гибели лидера "Аль-Кудс" в результате ракетного удара США

3 января, Вашингтон /БЕЛТА-ТАСС/. Пентагон подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитное формирование ВС Ирана) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

"По распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных США в список иностранных террористических организаций", - подчеркивается в документе.

"Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона, - утверждает Пентагон. - Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе. Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана. США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить своих граждан и свои интересы где бы то ни было в мире".

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей Корпуса стражей исламской революции, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани.-0-