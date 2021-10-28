Пепловый выброс вулкана Карымский на высоту до 4 км зафиксировали на Камчатке

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пепловый выброс на высоту до 4 км зафиксировали сегодня на вулкане Карымский на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Как отмечается, умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака достигает 3,5-4 км. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.-0-