Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком - российский эксперт

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела к вирусу с грудным молоком. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить, антитела разрушаются", - сказал Александр Горелов.

Эксперт отметил, что концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. Так, при бессимптомном носительстве вырабатывается их малое количество и неизвестно, сформируется ли защитная реакция организма.

"Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только в период кормления грудью, как только прекращается кормление, ребенок становится абсолютно беззащитен перед коронавирусной инфекцией. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание", - пояснил Александр Горелов.

По его словам, случаи передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду через плаценту еще не описаны. Заражение ребенка коронавирусной инфекцией возможно уже после его рождения, если заболевшая мать не соблюдает масочный режим и гигиенические требования.-0-