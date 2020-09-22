Переболевшие лихорадкой денге могут иметь иммунитет к COVID-19 - исследование

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенесшие лихорадку денге могут иметь определенный уровень иммунитета к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелисом.

Еще не опубликованное исследование оказалось в распоряжении Reuters. В работе ученый, в частности, сравнил вспышки коронавируса и распространение лихорадки по географическому принципу. В итоге он выяснил, что в местах с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости в этом и прошлом годах отмечались интенсивные вспышки денге. "Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2" (коронавирус нового типа. - Прим. БЕЛТА), - говорится в работе.

По словам Николелиса, если его гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против нее могут обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса.

Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19. По мнению Николелиса, это указывает на иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами, хоть они и принадлежат к разным семействам. Чтобы доказать эту связь, необходимы дальнейшие исследования, подчеркнул профессор.

Лихорадка денге - острое трансмиссивное вирусное заболевание, передающееся при укусе насекомых. Сопровождается лихорадкой, интоксикацией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Лечение обычно занимает от двух до семи дней. В настоящее время встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.-0-