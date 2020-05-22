Перед падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправности

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот самолета Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний", который сегодня потерпел крушение в городе Карачи, незадолго до катастрофы сообщил о технической неисправности на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Последнее, что мы услышали от пилота, это то, что у него есть какие-то технические проблемы", - заявил представитель "Пакистанских международных авиалиний" в видеообращении. О точной причине крушения лайнера пока говорить рано, подчеркнули в авиакомпании. Началось расследование.

Самолет Airbus A320, как сообщается на сайте FlightRadar24.com, был выпущен с конвейера 15 лет назад. Сегодня он совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи. На борту находились 107 человек - 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Катастрофа произошла за несколько минут до приземления борта. При заходе на посадку пилоту сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы готовы и он может приземляться. Однако вместо посадки пилот сделал несколько кругов, после чего самолет рухнул прямо на жилые дома в густонаселенном районе Карачи.

Мэр города Карачи Васим Ахтар заявил, что в результате крушения было разрушено не менее пяти домов. На место катастрофы оперативно направлены представители пакистанской армии и спасательные службы.

CNN сообщает, что в больницы Карачи доставили 6 пострадавших и 11 тел погибших. Не уточняется, кому принадлежали тела, - находившимся на борту самолета или жителям разрушенных при крушении домов.

Местные телеканалы сообщили, что в катастрофе выжили три человека, которые сидели в первом ряду самолета. Однако эта информация пока официально не подтверждена, сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в преддверии окончания священного месяца Рамадан, многие верующие сейчас направляются к своим родным и близким для празднования этого события. Авиасообщение в Пакистане возобновилось около недели назад после двухмесячной приостановки, связанной с мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Президент Пакистана Ариф Алви выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-