Передача задержанных в Керченском проливе украинских военных судов состоится 18 ноября

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передача украинских военных судов, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, состоится 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России.

"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сказали в пресс-службе.

Источник в силовых структурах Южного федерального округа сообщил, что передача должна состояться около 12.00 в нейтральных водах у мыса Такиль.

Между тем, еще 16 ноября агентство "Укринформ" сообщало, что корабли вернут Украине в ночь на 17 ноября. Из Южного, Черноморска и Одессы за ними отправлены буксиры: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". И встреча планировалась в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а через некоторое время осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону.-0-