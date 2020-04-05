Переговорщики ОПЕК+ призвали к встрече министров энергетики G20

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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники переговоров по стабилизации рынка нефти стран ОПЕК+ хотят добиться проведения встречи министров энергетики стран "Большой двадцатки", передает агентство Bloomberg.
Представители, участвующие в переговорах, предложили организовать встречу 10 апреля – на следующий день после министерской встречи ОПЕК+. Как передает агентство, это может поспособствовать вовлечению в переговоры США.
Сообщается также, что в воскресенье участники переговоров ОПЕК+ добились некоторого прогресса в согласовании новой сделки о сокращении нефтедобычи.-0-