Переговоры Путина и Байдена по телемосту продлились более двух часов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по телемосту завершились, они продлились чуть более двух часов, сообщает ТАСС.

Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Разговор проходил за закрытыми дверями по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Она используется впервые. Перевод осуществлялся последовательный.

В начале встречи президенты обменялись приветствиями. Байден, первым взяв слово, выразил надежду на очную беседу с Путиным в будущем.

Сегодняшний разговор двух лидеров - пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее главы двух государств трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу.

На повестке встречи были ситуация вокруг Украины и тема продвижения НАТО на восток, стратегическая стабильность и двусторонние вопросы. Ожидалось, что лидеры могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.-0-