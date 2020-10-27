Перемирие вновь нарушено: в Нагорном Карабахе продолжаются бои

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные ведомства Азербайджана и Армении информируют о продолжающихся обстрелах в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в минувшие сутки и ночью армянскими ВС населенных пунктов вблизи Нагорного Карабаха. "В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

По данным Минобороны, боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Ведомство сообщило, что попытки противника атаковать были пресечены и в настоящее время азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.

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Единый армянский информцентр при правительстве Армении сообщает, что бои локального значения продолжаются 27 октября на отдельных направлениях в Нагорном Карабахе между армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и ВС Азербайджана.

По данным информцентра, вечером 26 октября подразделения ВС Азербайджана активно использовали беспилотники, часть из которых была сбита силами ПВО армии обороны Арцаха. Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян также сообщила, что Азербайджанские ВС утром 27 октября с помощью боевых беспилотников и артиллерии обстреляли позиции армянской заставы рядом с иранской границей.

Утром 26 октября Минобороны Армении сообщило о нарушении со стороны Баку режима прекращения огня, отметив, что азербайджанские силы подвергли артиллерийскому обстрелу позиции армии обороны НКР на северо-восточном участке линии соприкосновения. Минобороны Азербайджана заверило, что Баку полностью соблюдает условия перемирия, обвинив в нарушении нового режима прекращения огня Армению.

Азербайджан и Армения вечером 25 октября при посредничестве США согласовали новое, третье по счету с момента обострения конфликта, перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября в 7.00 (по минскому времени).

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ранее стороны уже дважды достигали договоренности о прекращении огня, однако практически сразу каждая из них сообщала о нарушениях.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-