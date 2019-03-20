Перенос сроков Brexit чреват серьезными юридическими и политическими рисками - ЕК

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос сроков выхода Великобритании из ЕС чреват серьезными юридическими и политическими рисками, говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает
В заявлении отмечается, что любой вариант продления сроков Brexit должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, когда состоятся выборы в Европарламент (ЕП), либо охватывать больший срок и предусматривать участие Великобритании в выборах в ЕП.
По данным
Великобритания направила ЕС запрос о переносе даты Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. До настоящего времени руководство Великобритании не согласовало проект сделки с Евросоюзом по Brexit.-0-
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