Перенос сроков Brexit чреват серьезными юридическими и политическими рисками - ЕК

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос сроков выхода Великобритании из ЕС чреват серьезными юридическими и политическими рисками, говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает ВВС .

В заявлении отмечается, что любой вариант продления сроков Brexit должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, когда состоятся выборы в Европарламент (ЕП), либо охватывать больший срок и предусматривать участие Великобритании в выборах в ЕП.

По данным Reuters , ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил британского премьера Терезу Мэй о необходимости выхода Великобритании из ЕС до 23 мая.

Великобритания направила ЕС запрос о переносе даты Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. До настоящего времени руководство Великобритании не согласовало проект сделки с Евросоюзом по Brexit.-0-