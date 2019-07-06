Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга, был перегружен почти в пять раз: на его борту находились не менее 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

"По версии следствия, 5 июля в 17.50 в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 м от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения. В результате происшествия погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек", - говорится в сообщении.

Судоводитель задержан, его допрашивают. Следователи также работают с пострадавшими, устанавливается точное количество людей, находившихся на катере. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасенные, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации.-0-